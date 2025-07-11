В первом полугодии текущего года количество перевозок на высокоскоростных поездах "Ласточка" между Костромой и Москвой увеличилось на 15,1%.

15:12

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июнь 2025 года быстроходные поезда "Ласточка", следующие по маршруту Кострома - Москва - Кострома, перевезли свыше 254,4 тыс. пассажиров, что на 15,1% превышает показатели за тот же период 2024 года.

В июне количество перевезенных пассажиров достигло 49,8 тыс., что на 12% больше, чем в июне 2024 года.

С момента начала эксплуатации поездов ими воспользовались около 1,9 млн пассажиров.

Отметим, что первый поезд "Ласточка" на данном маршруте был запущен 17 июля 2020 года. В декабре 2021 года холдинг "РЖД" добавил вторую пару "Ласточек", а с 15 декабря 2024 года начала работать третья пара.

Сейчас электропоезда ежедневно следуют пятивагонными составами, выполняя утренние, дневные и вечерние рейсы с остановками в Нерехте, Ярославле и Ростове-Великом.

Билеты на поезда "Ласточка" можно приобрести на официальном сайте ОАО "РЖД", через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", а также во всех кассах дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.