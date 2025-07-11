Свердловская железнодорожная линия присоединилась к инициативе «Железная дорога: твой надежный маршрут»

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С целью предотвращения травматизма среди населения в районе движения поездов, СвЖД приняла участие в общероссийской межведомственной кампании под названием «Железная дорога: твой безопасный путь». В июле, в связи с сезонным ростом числа пассажиров, работники железной дороги усилили работу по информированию пассажиров в пригородных поездах, на станциях и остановках. Гражданам напоминают о правилах безопасного поведения, раздают информационные брошюры и полезные сувениры на тему безопасности.

Так, волонтеры СвЖД провели профилактические разговоры с пассажирами электричек на популярном маршруте Екатеринбург – Нижний Тагил, на станциях Верх-Нейвинск (Свердловская область) и Оверята (Пермский край). В Сургуте они напомнили гражданам о правилах безопасности при переходе железнодорожных путей по пешеходной дорожке в пределах переезда.

На вокзале Серова в профилактическую работу были вовлечены местные школьники. Дети с помощью трафарета нанесли на платформу предупреждающие надписи «Берегись поезда!» и «Сними наушники и капюшон!».

Сотрудники СвЖД совместно с представителями правоохранительных органов провели рейды по выявлению нарушителей правил безопасности на участках Смычка – Нижний Тагил, Уктус – Керамик, на станциях Серов, Серов-Сортировочный, Углежжение, Филькино, Первоуральск, Алапаевск, Егоршино и других. Нарушителям объяснили, почему переход железнодорожных путей в не предназначенных для этого местах опасен для жизни.

СвЖД беспокоит высокий уровень несчастных случаев в районе движения поездов: с января по июнь 2025 года из-за несоблюдения правил личной безопасности 29 человек получили травмы (за аналогичный период прошлого года – 37), 21 из них погиб.

Свердловская железнодорожная магистраль осуществляет комплексную программу с целью улучшения безопасности граждан на своих объектах. За последние годы было построено 12 пешеходных переходов одного уровня, оснащенных световой и звуковой сигнализацией, а также ограждениями. С 2025 года было отремонтировано 20 пешеходных мостов и 29 пешеходных переходов, улучшено освещение на 54 станциях, установлено и обновлено около 900 знаков и плакатов безопасности, а также проведена вырубка кустарника в местах с плохой видимостью для пешеходов.

Свердловская железнодорожная магистраль напоминает гражданам о том, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Она призывает людей быть настороже, переходить пути только в специально предназначенных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда, беречь свою жизнь и предотвращать возможные нарушения правил со стороны других людей, сообщает служба корпоративных коммуникаций СвЖД.