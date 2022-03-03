С 6 по 8 марта из Калининграда в Балтийск назначен дополнительный поезд

В период с 6 по 8 марта на направлении Калининград – Балтийск будет курсировать специально назначенный поезд, отправляющийся с Южного вокзала в 11:05.

Поезд включен в расписание по заявке «Калининградской пригородной пассажирской компании», согласованной с правительством региона.

В обратном направлении будет отправляться рельсобус, ежегодно назначаемый к летнему сезону перевозок. Время отправления поезда – 16:20.

С расписанием пригородных поездов можно ознакомиться на сайте Калининградской железной дороги, сайте «Калининградской пригородной пассажирской компании», стендах вокзалов и станций, а также в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.