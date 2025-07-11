В первой половине нынешнего года транспортировка людей из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург увеличилась на 13,5%

14:23

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Горьковской железной дороге продолжается положительная тенденция в отправлении пассажиров дальнего следования в Санкт-Петербург в период с января по июнь 2025 года.

За полугодие 72,7 тыс. человек воспользовались поездами, следующими из Нижнего Новгорода в сторону культурной столицы страны, что на 13,5% больше, чем в тот же период предыдущего года. Между Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом курсируют 6 прямых и транзитных поездов.

Из Казани в этом направлении за указанный период отправилось 35 тыс. пассажиров (+21,3%). Между столицей Татарстана и Санкт-Петербургом ходит 1 поезд.

30 тыс. пассажиров (+10%) было перевезено поездами дальнего следования из Кирова в Санкт-Петербург. Семь прямых и транзитных поездов связывают город на Вятке и культурную столицу.

Из Ижевска в Санкт-Петербург отправилось 12,5 тыс. пассажиров (+9,2%). Между столицей Удмуртии и Санкт-Петербургом курсирует 1 поезд.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также в кассах железнодорожных станций.

Подробности о правилах оформления проездных документов и расписании поездов доступны на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также можно обратиться в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.