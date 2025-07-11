Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В субботы июля 2025 года, некоторые пригородные поезда на Красноярской железнодорожной линии будут следовать по обновленному графику.

2025-07-11 13:00
В субботы 12, 19 и 26 июля, некоторые пригородные поезда на Красноярской железной дороге будут следовать по измененному графику. Это обусловлено работами по модернизации железнодорожного пути.

Изменения затронут экспрессы, которые обслуживают наиболее длинные региональные маршруты:

  • «Западный экспресс» Красноярск – Красная Сопка – Красноярск 12 и 26 июля отправится на 8 минут раньше: с Красноярска – в 07:24 вместо 07:32, с Красной Сопки – в 12:35 вместо 12:43;
  • время отправления ускоренного электропоезда Иланская – Красноярск 12 и 19 июля переносится на 14 минут позже (отправление с Иланской – в 11:09 вместо 10:55).

Также, с отклонением от обычного расписания в субботы 12, 19 и 26 июля, будут работать электропоезда Чернореченская – Зыково (в некоторые дни маршрут будет укорочен до станции Базаиха), Камарчага – Красноярск и Красноярск – Чернореченская.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» призывают пассажиров заблаговременно ознакомиться с расписанием перед планированием поездок. Это можно сделать по бесплатному номеру Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте «Краспригород» в разделе «Расписание» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

