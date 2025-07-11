В субботы июля 2025 года, некоторые пригородные поезда на Красноярской железнодорожной линии будут следовать по обновленному графику.

В субботы 12, 19 и 26 июля, некоторые пригородные поезда на Красноярской железной дороге будут следовать по измененному графику. Это обусловлено работами по модернизации железнодорожного пути.
Изменения затронут экспрессы, которые обслуживают наиболее длинные региональные маршруты:
Также, с отклонением от обычного расписания в субботы 12, 19 и 26 июля, будут работать электропоезда Чернореченская – Зыково (в некоторые дни маршрут будет укорочен до станции Базаиха), Камарчага – Красноярск и Красноярск – Чернореченская.
Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» призывают пассажиров заблаговременно ознакомиться с расписанием перед планированием поездок. Это можно сделать по бесплатному номеру Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте «Краспригород» в разделе «Расписание» или через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщает служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.