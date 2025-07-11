В первой половине 2025 года более 12,8 тысяч посетителей посетили Экспозиционный центр по железнодорожной технике, названный в честь Н. А. Акулинина, который расположен на станции Сеятель Западно-Сибирской железной дороги.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом полугодии 2025 года, количество посетителей Выставочного центра железнодорожной техники имени Н.А. Акулинина, расположенного на станции Сеятель Западно-Сибирской железной дороги, превысило 12,8 тысяч. Это на 5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. За это время было организовано более 370 экскурсий, что на 13% больше, чем в прошлом году.

На сегодняшний день в экспозиции Центра представлено 140 единиц железнодорожного подвижного состава и 80 ретроавтомобилей. Посетители имеют возможность зайти в кабины машинистов грузовых паровозов ЛВ-0040 и ФД20, осмотреть пассажирский вагон дореволюционной постройки 4 класса, а также посетить экскурсии по санитарному поезду времен Великой Отечественной войны с вагоном-кухней и операционной.

Выставочный центр на станции Сеятель ежегодно участвует в мероприятии «Ночь музеев», а некоторые его экспонаты неоднократно включались в состав ретропоезда «Эшелон Победы».

Выставочный центр железнодорожной техники имени Н.А. Акулинина открыт для посещения с среды по воскресенье. В период с мая по сентябрь время работы – с 10:00 до 19:00, с октября по апрель – с 10:00 до 17:00. Понедельник и вторник - выходные дни. Запись на экскурсию осуществляется по телефону: +7 (383) 248-08-22, информирует служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.