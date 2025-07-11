На железнодорожной линии Западной Сибири планируется запуск нового рейса из Новокузнецка в Новосибирск с промежуточной станцией в Томске.

12:36

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 2-го августа 2025 года на Западно-Сибирской железнодорожной магистрали будет запущен поезд № 309/310, следующий по маршруту Новокузнецк – Новосибирск с остановкой в Томске. Рейсы будут осуществляться через день.

Время отправления из Новокузнецка – 16:58, прибытие на станцию Томск-2 – 05:25, отбытие из Томска-2 – 06:35, прибытие в Новосибирск-Главный – 11:22. В обратном направлении поезд отправляется из Новосибирска-Главного в 17:30, прибывает в Томск-2 в 22:13, оттуда отправляется в 23:55 и прибывает в Новокузнецк в 11:49.

Все указанные времена – местные.

Подробности о расписании движения поездов и возможность приобретения билетов доступны в мобильном приложении «РЖД пассажирам», на веб-сайте ОАО «РЖД», а также в кассах железнодорожного вокзала, сообщает служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.