Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Студенты, окончившие ДВГУПС, стали обладателями грантов от ОАО «РЖД» для создания и реализации технологических проектов.

2025-07-11 10:14
Студенты, окончившие ДВГУПС, стали обладателями грантов от ОАО «РЖД» для создания и реализации технологических проектов.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Лидеры ДВЖД присутствовали на праздничном событии «Лучший выпускник–2025», проведенном в Дальневосточном государственном университете путей сообщения, и вручили стипендии студентам для реализации технологических проектов, разработанных в процессе подготовки дипломных работ. Внедрение этих проектов на предприятиях магистрали способствует улучшению эффективности производственных процессов в разных областях железнодорожной индустрии.

Во время церемонии глава ДВЖД Евгений Вейде поздравил выпускников с завершением обучения и пожелал им успешной карьеры в железнодорожной отрасли. Он также выразил благодарность преподавателям университета за их профессионализм и высокий уровень подготовки будущих работников железной дороги.

Между ведущим отраслевым университетом региона и магистралью установлено тесное сотрудничество. Широко применяется целевая форма обучения на договорной основе. Так, около 630 студентов обучаются по различным специальностям, связанным с предприятиями ДВЖД. Каждый год более 200 выпускников ДВГУПС устраиваются на работу на Дальневосточную железную дорогу.

ОАО «РЖД» активно вкладывается в развитие материально-технической базы учебного заведения: обновление аудиторий, оснащение лабораторий современным оборудованием и техникой. Это способствует улучшению качества образования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru