Студенты, окончившие ДВГУПС, стали обладателями грантов от ОАО «РЖД» для создания и реализации технологических проектов.

10:14

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Лидеры ДВЖД присутствовали на праздничном событии «Лучший выпускник–2025», проведенном в Дальневосточном государственном университете путей сообщения, и вручили стипендии студентам для реализации технологических проектов, разработанных в процессе подготовки дипломных работ. Внедрение этих проектов на предприятиях магистрали способствует улучшению эффективности производственных процессов в разных областях железнодорожной индустрии.

Во время церемонии глава ДВЖД Евгений Вейде поздравил выпускников с завершением обучения и пожелал им успешной карьеры в железнодорожной отрасли. Он также выразил благодарность преподавателям университета за их профессионализм и высокий уровень подготовки будущих работников железной дороги.

Между ведущим отраслевым университетом региона и магистралью установлено тесное сотрудничество. Широко применяется целевая форма обучения на договорной основе. Так, около 630 студентов обучаются по различным специальностям, связанным с предприятиями ДВЖД. Каждый год более 200 выпускников ДВГУПС устраиваются на работу на Дальневосточную железную дорогу.

ОАО «РЖД» активно вкладывается в развитие материально-технической базы учебного заведения: обновление аудиторий, оснащение лабораторий современным оборудованием и техникой. Это способствует улучшению качества образования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.