С января по настоящее время на Восточно-Сибирской железнодорожной линии было возвращено 950 потерянных предметов пассажирам.

2025-07-11 09:35
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге было возвращено 950 предметов, которые пассажиры забыли или потеряли в поездах дальнего следования.

Наиболее часто пассажиры забывают в вагонах документы, одежду, очки, книги, электронные устройства и их зарядные устройства. Эти предметы составляют более 80% от общего числа всех возвращенных вещей. Однако среди потерянных в поездах вещей есть и необычные находки. Например, во II квартале текущего года пассажирам ВСЖД были возвращены коллекционные монеты, старинные новогодние украшения из СССР, 6 книг на монгольском языке, маятник Ньютона, вьетнамская шляпа, самокат, слуховой аппарат и рентгеновский снимок.

Если пассажиры оставили свои вещи в поезде, они могут подать заявку на их поиск на сайте https://lost.fpc.ru. В заявке следует указать свое имя, номер телефона, электронную почту и номер билета. Также нужно детально описать свои вещи и указать примерное место в вагоне, где они могли быть забыты.

Поиск вещей возможен в течение 30 дней с момента поездки и доступен для пассажиров поездов дальнего следования, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

