В первой половине нынешнего года, Сервисные центры Забайкальской железнодорожной компании привлекли 63 новых пользователя.

2025-07-11 09:27
За первую половину 2025 года на Забайкальской железной дороге Центры продажи услуг (ЦПУ) ОАО «РЖД» привлекли 63 новых клиента из Забайкалья и Приамурья. В этот период было обработано около 1 тыс. обращений грузоотправителей через колл-центр ОАО «РЖД».

Большую часть вопросов составили темы, связанные с организацией погрузки и выгрузки грузов, предоставлением подвижного состава и терминально-складских услуг.

Сотрудники железной дороги продолжают увеличивать количество услуг для клиентов. Например, в январе 2025 года была осуществлена первая перевозка седельных тягачей из Краснокаменска в центр России с использованием специализированной контрейлерной платформы. Благодаря применению новых технологий размещения и крепления грузов удалось снизить стоимость транспортировки и увеличить скорость доставки. Также это позволило избежать негативных последствий перевозки тягачей до конечного пункта назначения «своим ходом».

С мая на станции Борзя возможны контрейлерные перевозки, что позволяет клиентам перегружать специализированную технику быстрее, качественнее и надежнее. В июне 2025 года было заключено первое соглашение на перевозку «автопоездов» из Борзи в Московский узел.

С марта Территориальный центр фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО) предлагает новую услугу – «Двойной транзит». Это комплексная перевозка импортных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом под процедурой «таможенного транзита». Данный сервис помогает клиенту сократить расходы и ускорить доставку груза. Уже осуществлено 6 таких перевозок.

Услуга быстрой доставки "Грузовой экспресс" продолжает увеличивать свою популярность среди отправителей грузов. В первом полугодии 2025 года посредством данного сервиса было отправлено 11,4 тыс. выгонов, что на 4% больше, по сравнению с тем же периодом 2024 года, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.

