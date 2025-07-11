С января по июнь 2025 года количество перевезенных пассажиров на "Ласточках" по маршруту Нижний Новгород - Иваново увеличилось на 23%.

10:28

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом полугодии 2025 года более 43,5 тыс. пассажиров были перевезены на скоростных поездах "Ласточка" по маршруту Нижний Новгород - Иваново. Это на 23% больше, чем в тот же период 2024 года.

С января по июнь "Ласточками" из столицы Приволжья отправилось 1,9 млн человек. Из них по маршруту Нижний Новгород - Москва - около 1,8 млн, а в направлении Нижний Новгород - Киров - более 80 тыс. человек.

На Горьковской магистрали перевозки осуществляются на современных электропоездах "Ласточка" с 5- и 10-вагонными составами. ОАО "РЖД" отслеживает изменения в спросе и при необходимости увеличивает количество вагонов в поездах.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение "РЖД Пассажирам", на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", или в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробности о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно найти на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам", или обратиться в Центр поддержки клиентов ОАО "РЖД" по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.