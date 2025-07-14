Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка на быстрых "Ласточках" между Иваново и Нижним Новгородом увеличилась на 18,1% в первом полугодии.

2025-07-14 15:12
С января по июнь 2025 года, поезда "Ласточка", следующие по маршруту Иваново - Нижний Новгород, перевезли 43,5 тыс. пассажиров туда и обратно, что на 18,1% больше, чем за тот же период в прошлом году.

В июне этого года количество перевезенных пассажиров увеличилось на 9% по сравнению с июнем 2024 года и составило 9,3 тыс. человек.

Скоростные поезда между Иваново и Нижним Новгородом начали ходить в 2023 году. "Ласточка" отправляется из Иваново утром в 06:55 и прибывает в 10:05. Обратный рейс запланирован на вечер - отправление в 19:07 и прибытие в 22:17.

Билеты на поезда "Ласточка" можно купить на официальном сайте ОАО "РЖД", через мобильное приложение "РЖД Пассажирам" или в любой кассе дальнего следования, сообщает служба корпоративных коммуникаций СЖД.

