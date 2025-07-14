С начала года "Экспресс Чайковского" транспортировал свыше 4 тысяч путешественников.

14:46

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

13 июля состоялся последний в этом месяце рейс пригородного туристического ретропоезда на паровой тяге «Чайковский экспресс», следующего по маршруту Ижевск – Воткинск. С начала года поезд совершил 35 рейсов и перевез 4,2 тыс. пассажиров.

Горьковская железная дорога в сотрудничестве с ППК «Содружество» запустила новый маршрут в честь 185-летия со дня рождения известного русского композитора Петра Ильича Чайковского. Летние рейсы были организованы в рамках 68 фестиваля искусств «На Родине П.И. Чайковского», который проходил в нескольких городах Удмуртской Республики с 3 по 6 июля.

«Поездка на музыкальном ретропоезде из Ижевска в Воткинск стала одним из узнаваемых туристических маршрутов по Удмуртии. Запуск нового маршрута оказался успешным и подтвердил большой интерес местных жителей и гостей республики к этому необычному историческому ретротуру. В ближайшее время «Чайковский экспресс» снова выйдет на маршрут», – заявил начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Сергей Дорофеевский.

Во главе тематического поезда – легендарный паровоз серии Л. В комфортабельных вагонах, оформленных в стиле дореволюционных составов, гостей встречали театрализованной программой и классическими музыкальными произведениями. Проводники были одеты в форму конца XIX века, а предметы для оформления подбирались у коллекционеров и в антикварных магазинах.

Туристы посетили город Воткинск, где будущий композитор провел свое детство и где начал формироваться его музыкальный талант. В музее-усадьбе гостей ожидала театрализованная экскурсия с элементами интерактива, прогулка по парку и знакомство с его территорией. Один из самых ценных экспонатов – рояль, на котором молодой Петр Ильич учился играть на музыкальном инструменте.

Помимо этого, посетители приняли активное участие в обучающем занятии по бальным танцам XIX столетия и насладились прослушиванием романсов в живую. В рамках экскурсии также были организованы посещения Музея медицины, Благовещенского собора и прогулка по Воткинску, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.