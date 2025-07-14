Транспортировка контейнеров по Куйбышевской железнодорожной линии увеличилась на 1,3% в период с января по июнь.
2025-07-1413:53
С января по июнь 2025 года на Куйбышевской железнодорожной линии было отправлено 121 тыс. ДФЭ контейнеров, что на 1,3% больше, чем в тот же период 2024 года. Объем отправленных груженых контейнеров увеличился на 11,2% и достиг 74,6 тыс. ДФЭ.
Включая:
химические вещества и соду – 55,8 тыс. ДФЭ (+14,3% по сравнению с январем-июнем 2024 года);
прочие и смешанные грузы – 3,3 тыс. ДФЭ (увеличение в 1,4 раза);
нефть и нефтепродукты – 3 тыс. ДФЭ (увеличение в 4,7 раза);
химические и минеральные удобрения – 2,6 тыс. ДФЭ (+22,7%);
металлические конструкции – 184 ДФЭ (увеличение в 4,3 раза), сообщила пресс-служба КбшЖД.
