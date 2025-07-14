Транспортировка контейнеров по Куйбышевской железнодорожной линии увеличилась на 1,3% в период с января по июнь.

13:53

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июнь 2025 года на Куйбышевской железнодорожной линии было отправлено 121 тыс. ДФЭ контейнеров, что на 1,3% больше, чем в тот же период 2024 года. Объем отправленных груженых контейнеров увеличился на 11,2% и достиг 74,6 тыс. ДФЭ.

