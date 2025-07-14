Транспортировка контейнеров по Свердловской железной дороге в первом полугодии 2025 года увеличилась на 13,4%

За первое полугодие 2025 года на Свердловской железнодорожной линии было перевезено 244,6 тыс. контейнеров ДФЭ различными видами транспорта, что на 13,4% больше, чем в тот же период 2024 года. В пределах страны было отправлено 127,6 тыс. ДФЭ, что на 0,2% больше.
Общее число груженых контейнеров, отправленных всеми видами транспорта, увеличилось на 14,2% и достигло 180,4 тыс. ДФЭ (перевезено 3,2 млн тонн грузов, что на 13,1% больше), включая:
В общем и целом по сети ОАО «РЖД» за первое полугодие 2025 года всеми видами транспорта было перевезено 3 млн 779,8 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 2,9% меньше, чем в тот же период 2024 года. Включая 1 млн 498,7 тыс. ДФЭ, отправленных внутри страны (снижение на 3,2%).
Общее число груженых контейнеров, отправленных всеми видами транспорта, составило 2,7 млн ДФЭ (снижение на 5,1%). В них было перевезено 40,1 млн тонн грузов (снижение на 1,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.