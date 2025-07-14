Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка контейнеров по Свердловской железной дороге в первом полугодии 2025 года увеличилась на 13,4%

2025-07-14 12:05
За первое полугодие 2025 года на Свердловской железнодорожной линии было перевезено 244,6 тыс. контейнеров ДФЭ различными видами транспорта, что на 13,4% больше, чем в тот же период 2024 года. В пределах страны было отправлено 127,6 тыс. ДФЭ, что на 0,2% больше.

Общее число груженых контейнеров, отправленных всеми видами транспорта, увеличилось на 14,2% и достигло 180,4 тыс. ДФЭ (перевезено 3,2 млн тонн грузов, что на 13,1% больше), включая:

  • химикаты и соду – 63,3 тыс. ДФЭ (снижение на 1,2% по сравнению с январем – июнем 2024 года);
  • химические и минеральные удобрения – 19,9 тыс. (увеличение в 1,4 раза);
  • лесоматериалы – 18,5 тыс. (увеличение на 3,9%);
  • нефть и нефтепродукты – 16 тыс. (снижение на 10,3%);
  • бумагу – 13,5 тыс. (увеличение на 5,8%);
  • черные металлы – 11,6 тыс. (увеличение в 1,7 раза);
  • цветные металлы – 9,1 тыс. (увеличение в 1,4 раза);
  • зерно – 6,8 тыс. (снижение на 10,5%);
  • строительные материалы – 6,1 тыс. (увеличение в 1,7 раза);
  • огнеупоры – 4,1 тыс. (снижение на 8,1%);
  • продукты питания – 4 тыс. (увеличение в 1,3 раза);
  • продукты перемола – 2,9 тыс. (увеличение в 1,2 раза);
  • метизы – 2,6 тыс. (увеличение на 9,2%).

В общем и целом по сети ОАО «РЖД» за первое полугодие 2025 года всеми видами транспорта было перевезено 3 млн 779,8 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 2,9% меньше, чем в тот же период 2024 года. Включая 1 млн 498,7 тыс. ДФЭ, отправленных внутри страны (снижение на 3,2%).

Общее число груженых контейнеров, отправленных всеми видами транспорта, составило 2,7 млн ДФЭ (снижение на 5,1%). В них было перевезено 40,1 млн тонн грузов (снижение на 1,3%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

