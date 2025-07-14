«Переславский экспресс» транспортировал 14,7 тыс. пассажиров в первом полугодии 2025 года.

11:59

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом полугодии 2025 года туристический поезд № 927/928, следующий по маршруту Москва – Переславль-Залесский («Переславский экспресс»), перевез 14,7 тыс. пассажиров. Это на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Наибольшее количество поездок было совершено в январе (2,9 тыс.), мае (3,4 тыс.) и июне (3 тыс.).

«Переславский экспресс» отправляется из Москвы в 07:45 и из Переславля в 18:35 по выходным и праздничным дням, делая остановки на станциях Сергиев Посад, Александров и Берендеево. Время в пути до Переславля составляет 2 часа 50 минут, обратно - 3 часа 13 минут. Поезд представляет собой современный рельсовый автобус РА-2 с тремя вагонами.

Билеты на «Переславский экспресс» можно приобрести на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» или в любой кассе дальнего следования, сообщает служба корпоративных коммуникаций СЖД.