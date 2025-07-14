Транспортировка контейнеров по Дальневосточной железнодорожной линии достигла 568 тыс. ДФЭ в период с января по июнь.
2025-07-1409:59
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
За первые шесть месяцев 2025 года на Дальневосточной железнодорожной линии было перевезено 568 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений, что на 6,3% меньше, чем в тот же период 2024 года. Из них 106,2 тыс. ДФЭ (-0,4%) были отправлены по внутренним маршрутам.
Общее количество грузовых контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, достигло 520,5 тыс. ДФЭ (-6,7%). В них было перевезено 6,3 млн тонн грузов (-2,4%), включая:
химические вещества и соду – 94,9 тыс. ДФЭ (+0,5% по сравнению с январем – июнем 2024 года);
машины, станки, двигатели – 81,9 тыс. ДФЭ (-6,6%);
потребительские промышленные товары – 72,8 тыс. ДФЭ (+7,8%);
метизы – 71,3 тыс. ДФЭ (+0,7%);
бумагу – 16 тыс. ДФЭ (увеличение в 1,2 раза);
прочие продукты питания – 15,7 тыс. ДФЭ (+6,5%);
лесные грузы – 13,9 тыс. ДФЭ (на уровне предыдущего года);
руду цветных и серных металлов – 2,6 тыс. ДФЭ (+3,2%);
сельскохозяйственные машины – 2,2 тыс. ДФЭ (+11,7%);
огнеупоры – 1,7 тыс. ДФЭ (увеличение в 1,4 раза);
промышленное сырье и формовочные материалы – 1,5 тыс. ДФЭ (+1,5%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.
Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».
Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.