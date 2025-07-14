Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка контейнеров по Дальневосточной железнодорожной линии достигла 568 тыс. ДФЭ в период с января по июнь.

2025-07-14 09:59
Транспортировка контейнеров по Дальневосточной железнодорожной линии достигла 568 тыс. ДФЭ в период с января по июнь.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За первые шесть месяцев 2025 года на Дальневосточной железнодорожной линии было перевезено 568 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений, что на 6,3% меньше, чем в тот же период 2024 года. Из них 106,2 тыс. ДФЭ (-0,4%) были отправлены по внутренним маршрутам.

Общее количество грузовых контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, достигло 520,5 тыс. ДФЭ (-6,7%). В них было перевезено 6,3 млн тонн грузов (-2,4%), включая:

  • химические вещества и соду – 94,9 тыс. ДФЭ (+0,5% по сравнению с январем – июнем 2024 года);
  • машины, станки, двигатели – 81,9 тыс. ДФЭ (-6,6%);
  • потребительские промышленные товары – 72,8 тыс. ДФЭ (+7,8%);
  • метизы – 71,3 тыс. ДФЭ (+0,7%);
  • бумагу – 16 тыс. ДФЭ (увеличение в 1,2 раза);
  • прочие продукты питания – 15,7 тыс. ДФЭ (+6,5%);
  • лесные грузы – 13,9 тыс. ДФЭ (на уровне предыдущего года);
  • руду цветных и серных металлов – 2,6 тыс. ДФЭ (+3,2%);
  • сельскохозяйственные машины – 2,2 тыс. ДФЭ (+11,7%);
  • огнеупоры – 1,7 тыс. ДФЭ (увеличение в 1,4 раза);
  • промышленное сырье и формовочные материалы – 1,5 тыс. ДФЭ (+1,5%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru