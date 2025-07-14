Транспортировка контейнеров по Дальневосточной железнодорожной линии достигла 568 тыс. ДФЭ в период с января по июнь.

За первые шесть месяцев 2025 года на Дальневосточной железнодорожной линии было перевезено 568 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений, что на 6,3% меньше, чем в тот же период 2024 года. Из них 106,2 тыс. ДФЭ (-0,4%) были отправлены по внутренним маршрутам.

Общее количество грузовых контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, достигло 520,5 тыс. ДФЭ (-6,7%). В них было перевезено 6,3 млн тонн грузов (-2,4%), включая: