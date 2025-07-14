Транспортировка людей из Нижнего Новгорода в Москву увеличилась на 1,5% в первом полугодии.

09:54

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Горьковской железнодорожной линии продолжает расти количество пассажиров, отправляющихся в Москву на поездах дальнего следования в период с января по июнь 2025 года.

За полугодие на поездах, следующих из Нижнего Новгорода в столицу России, проехало 687,5 тыс. человек, что на 1,5% больше, чем в тот же период предыдущего года. Между Нижним Новгородом и Москвой курсируют 28 прямых и транзитных поездов.

Из Казани в Москву за указанный период отправилось 363 тыс. пассажиров (+1,8%). Между столицей Татарстана и Москвой работает 17 поездов.

С января по июнь из Кирова в Москву на поездах дальнего следования было перевезено 138,8 тыс. пассажиров (что соответствует уровню прошлого високосного года). Между Кировом и столицей страны курсируют 15 прямых и транзитных поездов.

Из Ижевска в Москву за этот период отправилось 64 тыс. пассажиров (что соответствует уровню 2024 года). Между Ижевском и Москвой работают 4 поезда.

Проездные документы можно приобрести через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или в кассах железнодорожных вокзалов.

Подробности о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно найти на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», или обратиться в Центр поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.