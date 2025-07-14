С января текущего года, на станциях Красноярской железнодорожной сети, более 3 тысяч пассажиров с ограниченными возможностями получили поддержку.

09:46

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первой половине 2025 года 3425 пассажиров с ограниченными физическими возможностями воспользовались услугами помощи и сопровождения на территории станций Красноярской железной дороги.

Заявления принимаются в Центре поддержки мобильности ОАО «РЖД». Максимальное количество обращений было в июне – выполнено 754 заявления, что на 25% больше, чем в том же месяце 2024 года. Больше всего обращений было от посетителей железнодорожных станций Красноярска (467), Абакана (143) и Ачинска (86).

Персонал станций встречает и сопровождает пассажиров с ограниченной мобильностью, помогает в оформлении билетов, сдаче багажа и посадке в поезд. При необходимости предоставляются инвалидная коляска или каталка для лежачих больных. Все услуги предоставляются бесплатно.

Центр поддержки мобильности ОАО «РЖД» работает круглосуточно без выходных. Информацию об услугах, подачу заявления на сопровождение и помощь, бронирование мест в поездах дальнего следования можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам с ограниченной мобильностью» или по телефону: 8 (800) 775-00-00 (добавочный 1 в тоновом режиме).

Заявление можно подать за три дня до поездки, но не позднее, чем за 24 часа до предоставления услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.