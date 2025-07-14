За первые шесть месяцев 2025 года, Забайкальская железная дорога и ее подразделения, принадлежащие ОАО «РЖД», внесли в бюджеты различных уровней 10,4 миллиарда рублей.

С января по июнь 2025 года Забайкальская железнодорожная компания и ее филиалы, которые входят в состав ОАО «РЖД» и обслуживают данную территорию, внесли в бюджеты различных уровней налоги и страховые взносы на сумму 10,4 млрд рублей, что на 29,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Из этой суммы в консолидированный бюджет Забайкальского края было перечислено 4,2 млрд рублей (+2,3%), а в региональный бюджет Амурской области - 1,2 млрд рублей (+17%).

Страховые взносы составили 5 млрд рублей (-48%). Это снижение произошло из-за отсрочки платежей на пять месяцев (с марта по июль 2025 года), которую предоставило Правительство РФ.

Холдинг «РЖД» является одним из наиболее значимых налогоплательщиков в бюджеты Забайкальского края и Амурской области, как сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.