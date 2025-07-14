На платформах станций Ясногорск и Новая Забайкальской железнодорожной линии проходят работы по ремонту и модернизации.

09:32

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На станциях Новая и Ясногорск Забайкальской железнодорожной сети идет реконструкция платформ, которая выполняется в соответствии с установленным графиком работ.

Планируется демонтаж старых платформ и строительство новых на обеих станциях с применением новейших технологий. В Новой будет обновлено 100 метров платформы, а в Ясногорске - 450 метров.

В рамках реконструкции предусмотрено благоустройство пристанционных площадей, установка систем наружной канализации, установка видеокамер и другие работы.

Во время ремонтных работ на участках платформ установлены ограждения, а для удобства пассажиров и жителей окрестных районов созданы специальные переходы, соответствующие требованиям безопасности.

Окончание модернизации на станции Новая ожидается в 2025 году, а в Ясногорске - в 2026 году. Цель реконструкции - обеспечение безопасности и создание комфортных условий для пассажиров, как сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗабЖД.