С начала 2025 года работники железной дороги в Калининграде вернули пассажирам примерно 1400 потерянных предметов.

С января по июнь 2025 года путешественники и местные жители Калининградской области забыли в поездах дальнего и пригородного сообщения более 2800 личных предметов. Из них половину сотрудники железной дороги смогли вернуть владельцам.

Наиболее часто пассажиры оставляли свои вещи при выходе из вагонов дальнего следования. Также отмечено увеличение количества забытых предметов на территории вокзалов.

В этом году работников железной дороги удивила находка саженцев сирени и красного клена на Южном вокзале. Вокзальные службы нашли владельцев растений, не дав им погибнуть. Еще одной необычной находкой стал кейс с виниловыми пластинками, который калининградская семья забыла в электропоезде «Ласточка» во время новогодних праздников. Этот предмет также был возвращен владельцам.

Для того чтобы найти забытые в поезде наушники, сумки, зонтик, перчатки или другие вещи, пассажиру следует заполнить электронную форму в разделе «Поиск забытых вещей» на официальном сайте ОАО «РЖД». Необходимо указать личные данные, номер билета, а также последние четыре цифры документа, по которому был оформлен билет. Также нужно описать забытые предметы и указать их предполагаемое местоположение в вагоне. После обработки запроса сотрудники вокзала предложат идентифицировать свои вещи по фотографиям и сообщат о результатах поиска, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.