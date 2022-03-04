Порядка 50 дополнительных поездов будут курсировать в праздничные дни марта

17:02

Для обеспечения повышенного спроса пассажиров на перевозки в праздничные дни марта холдингом «ЖД» назначены порядка 50 дополнительных поездов на наиболее востребованных направлениях, из них 20 поездов обеспечат спрос на билеты в сообщении с Югом России (Анапа, Адлер, Новороссийск).

Также дополнительные поезда будут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом, Казанью, Липецком, между Ростовом-на-Дону и Роза Хутор и на других направлениях.

Кроме того, в составы более 40 регулярных графиковых поездов включены 53 дополнительных вагона (например, из Санкт-Петербурга в Мурманск, Великие Луки, Вологду, Екатеринбург, Пермь, а также из Москвы в Чебоксары, Нижний Новгород, Саранск, Самару, Ижевск, Пензу, Волгоград, Балаково, Архангельск и другие города).

Железнодорожники ежедневно отслеживают наличие свободных мест в поездах. В случае роста спроса на ряде направлений будет рассмотрена возможность увеличения количества дополнительных рейсов либо включения дополнительных вагонов в уже назначенные составы.

В 2022 году выходные дни, приуроченные к Международному женскому дню, приходятся на период с 6 по 8 марта. Ожидается, что пиковой датой выезда станет 5 марта, в обратном направлении максимальный пассажиропоток придется на 8 марта.

Учитывая повышенный интерес к внутреннему туризму, холдингом «ЖД» назначен ряд туристических поездов выходного дня по популярным круговым маршрутам отправлением 5 марта. Это «Серебряный маршрут» (Москва – Псков – Великий Новгород – Рыбинск – Ярославль – Москва), «В Сибирь» (Москва – Казань – Тюмень – Тобольск – Пермь – Москва), «В Карелию» (Москва – Петрозаводск – Чална – Сортавала – Выборг – Москва), «Зимняя Сказка» (Москва – Великий Устюг – Кострома – Москва) и Москва – Рускеала.

Комфорт туристам обеспечат удобные вагоны, оборудованные всеми необходимыми сервисами, включая систему отопления, климат-контроль с обеззараживанием воздуха, рестораном и широким выбором сувенирной продукции.

Приобрести билеты на дополнительные дальнего следования и туристические поезда можно на официальном сайте ОАО «ЖД», с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах.