Почти 11,6 тыс. индивидуумов приняли участие в мероприятии, направленном на предотвращение травм на Горьковском шоссе.

2025-07-15 15:34
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках акции «Железная дорога: твой безопасный путь», которая проходила на Горьковской железной дороге с 2 по 11 июля 2025 года, приняли участие около 11,6 тыс. людей. Это мероприятие охватило всю сеть ОАО «РЖД».

Основная цель акции - это формирование культуры безопасности на объектах железнодорожного транспорта и предотвращение транспортных происшествий в зоне движения поездов.

В ходе акции, сотрудники железной дороги вместе с представителями правоохранительных органов провели более 2 тыс. профилактических рейдов на станциях и участках магистрали для выявления нарушителей правил поведения на железной дороге.

Для знакомства общественности с устройством и особенностями работы железной дороги было организовано 55 экскурсий в специализированные музеи и на Детские железные дороги в Нижнем Новгороде и Казани. В этих мероприятиях участвовали более 2,4 тыс. человек.

Сотрудники железной дороги проводили информационно-профилактическую работу в жилых комплексах, на крупных предприятиях и в профсоюзах, а также в социальных, культурных, спортивных и оздоровительных учреждениях. В общей сложности было проведено более 3,3 тыс. лекций и бесед, в ходе которых также были показаны видеоматериалы и фильмы о безопасности на железной дороге.

Хотим напомнить: железнодорожные пути – это место с повышенным риском! На железнодорожных линиях регулярно проводятся мероприятия по предотвращению несчастных случаев. Работники железной дороги призывают взрослых объяснять детям правила безопасности, быть настолько бдительными, насколько это возможно, в зоне движения поездов и отказываться от использования мобильных телефонов и электронных устройств во время пребывания на платформах, во время посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути. Строго запрещено играть рядом с железнодорожной инфраструктурой, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

