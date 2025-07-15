Транспортировка авто и автозапчастей в контейнерах по Северо-Кавказской железнодорожной линии увеличилась в пять раз за период с января по июнь.
За первые шесть месяцев 2025 года на Северо-Кавказской железнодорожной линии было перевезено 6,3 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) с автомобилями и их компонентами по всем видам транспортных сообщений, что в пять раз превышает показатель за тот же период 2024 года.
С января по июнь текущего года общий объем перевозок составил 89,3 тыс. груженых и пустых контейнеров, что на 2,4% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года, включая:
химические вещества и соду – 5,2 тыс. ДФЭ (снижение на 16,6% по сравнению с январем-июнем 2024 года);
смешанные грузы – 1,6 тыс. ДФЭ (увеличение в 2,4 раза);
химические и минеральные удобрения – 936 ДФЭ (снижение на 24,9%);
сахар – 439 ДФЭ (рост в 3,8 раза), как сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.
