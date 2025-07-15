Транспортировка авто и автозапчастей в контейнерах по Северо-Кавказской железнодорожной линии увеличилась в пять раз за период с января по июнь.

13:45

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За первые шесть месяцев 2025 года на Северо-Кавказской железнодорожной линии было перевезено 6,3 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) с автомобилями и их компонентами по всем видам транспортных сообщений, что в пять раз превышает показатель за тот же период 2024 года.

С января по июнь текущего года общий объем перевозок составил 89,3 тыс. груженых и пустых контейнеров, что на 2,4% меньше, чем в аналогичный период предыдущего года, включая: