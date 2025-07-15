Главная дорога Горького приглашает определить "народное" название для нового ретро-поезда.

В предверии празднования Дня железнодорожника, Горьковская железная дорога запускает проект по выбору "народного" названия для нового ретропоезда на паровой тяге. Паровоз 9П№18430 во главе состава начал свои рейсы по маршруту Нижний Новгород-Московский – Нижний Новгород-Сортировочный с конца июня.

Информация о запуске проекта будет опубликована и закреплена в официальной группе Горьковской железной дороги в социальной сети "ВКонтакте". Пользователи смогут предложить свои варианты названия для ретропоезда и объяснить, почему они выбрали именно это имя, в комментариях под этим постом. Все желающие могут принять участие.

Затем экспертная комиссия выберет 5 лучших предложений для финального голосования, которое будет проведено в телеграм-канале "Про ГЖД".

Первый этап проекта начнется 15 июля и продлится до 23 июля 2025 года. Финальное голосование будет проводиться с 24 по 31 июля. Результаты будут объявлены в преддверии Дня железнодорожника – 1 августа. Победитель получит памятные подарки от Горьковской железной дороги, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.