Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Транспортировка контейнеров по Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали увеличилась на 3,9% в период с января по июнь.

2025-07-15 10:19
Транспортировка контейнеров по Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали увеличилась на 3,9% в период с января по июнь.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июнь 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге было перевезено 308 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения, что на 3,9% больше, чем за тот же период предыдущего года.

За эти шесть месяцев количество отправленных груженых контейнеров по всем видам сообщения увеличилось на 2,6% и достигло 228,4 тыс. ДФЭ (с общим весом грузов 2,9 млн тонн, что на 6,5% больше).

В течение первых шести месяцев 2025 года было перевезено:

  • лесных грузов – 54 тыс. ДФЭ (снижение на 2,6% по сравнению с январем-июнем 2024 года);
  • бумаги – 40 тыс. (снижение на 2,3%);
  • метизов – 25,8 тыс. (рост на 9,3%);
  • цветных металлов – 20,2 тыс. (увеличение в 1,8 раза);
  • промышленных товаров – 18,1 тыс. (рост на 14,3%);
  • машин, станков и двигателей – 15,7 тыс. (увеличение на 25%);
  • автомобилей и комплектующих – 15,7 тыс. (снижение на 43,9%);
  • химикатов и соды – 14,8 тыс. (рост на 19,5%), как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru