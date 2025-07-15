Транспортировка контейнеров по Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали увеличилась на 3,9% в период с января по июнь.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июнь 2025 года на Восточно-Сибирской железной дороге было перевезено 308 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам сообщения, что на 3,9% больше, чем за тот же период предыдущего года.

За эти шесть месяцев количество отправленных груженых контейнеров по всем видам сообщения увеличилось на 2,6% и достигло 228,4 тыс. ДФЭ (с общим весом грузов 2,9 млн тонн, что на 6,5% больше).

В течение первых шести месяцев 2025 года было перевезено: