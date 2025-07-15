Транспортировка контейнеров по Горьковской железнодорожной линии увеличилась на 8,2% в период с января по июнь.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июнь 2025 года на территории Горьковской железнодорожной сети было перевезено около 97,4 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем видам транспортных сообщений. Это на 8,2% больше, чем в тот же период предыдущего года.

Из них примерно 52,2 тыс. ДФЭ (+23,1%) было отправлено на экспорт, а в рамках внутренних перевозок – 45,2 тыс. ДФЭ (-5%).

Общее количество груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщений, увеличилось на 18,3% и достигло более 63,5 тыс. ДФЭ (перевезено более 1 млн тонн, + 7,5%), включая: