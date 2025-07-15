За полгода 2025 года, на Куйбышевском шоссе, сервисные центры привлекли 180 новых покупателей.

Сотрудники сервисных центров ОАО «РЖД» на Куйбышевской железнодорожной линии за полугодие 2025 года привлекли 180 новых заказчиков в области грузоперевозок. Это способствовало дополнительной транспортировке 914 тыс. тонн груза, что на 3,4% превышает результаты за тот же период предыдущего года.

В то же время, железнодорожные работники обработали свыше 596 входящих запросов, большая часть которых касалась организации перевозок, предоставления комплексного транспортно-логистического сервиса, загрузки и разгрузки на терминально-складской инфраструктуре КбшЖД, а также доставки небольших партий грузов.

На сегодняшний день на Куйбышевской железной дороге более 1,3 тыс. заказчиков используют автоматизированную систему (АС «ЭТРАН») для оформления перевозочных документов. В первом полугодии 2025 года к этой системе присоединились еще 20 грузоотправителей и грузополучателей, работающих на территории обслуживания КбшЖД.

Также, свыше 1,8 тыс. пользователей железнодорожных услуг пользуются сервисом «Личный кабинет клиента ОАО «РЖД». За период с января по июнь 2025 года к данному сервису присоединились 125 новых клиентов, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.