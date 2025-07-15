В течение первых полугода 2025 года, 256 домашних животных проехали без своих владельцев на Восточно-Сибирской железнодорожной линии.

В первом полугодии 2025 года на территории Восточно-Сибирской железнодорожной магистрали 256 домашних животных совершили путешествие на поездах дальнего следования без присутствия своих владельцев. Среди этих необычных пассажиров были норки, хорьки, крысы, декоративные кролики и шиншиллы. Кроме того, попугаи и рыбки также отправлялись в "самостоятельное" путешествие. Наиболее часто в качестве "путешественников" выступали кошки и собаки.

Отметим, что возможность перевозки животных без присутствия владельцев предоставляется на всех поездах дальнего следования АО "ФПК", которые работают в пределах страны, при условии наличия багажного купе в составе штабного вагона.

Во время путешествия за животными ухаживает проводник, однако обеспечение комфортных условий для питомца во время поездки является обязанностью владельца. Необходимо выбрать подходящую клетку или переноску, обеспечить достаточное количество воды, корма и т.д.

Оформление перевозки можно выполнить в специализированных кассах на вокзалах, для этого отправителю нужно заранее заполнить заявление. Образец этого документа можно найти на официальном сайте ОАО "РЖД".

Подробную информацию о правилах предоставления услуги можно найти на сайте в разделе "Услуги и сервисы"/"Перевозка домашних животных без сопровождения", сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.