Транспортировка черных металлов в контейнерах по Забайкальской железнодорожной линии увеличилась на 21,5% в первом полугодии 2025 года.

09:22

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Забайкальской железной дороге в первом полугодии 2025 года наблюдался рост перевозок черных металлов в контейнерах на 21,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Было перевезено более 1,3 тыс. TEU такого рода грузов.

В течение первых 6 месяцев 2025 года также увеличились перевозки бумаги в контейнерах – было перевезено 4,3 тыс. TEU (+7,8%), строительных материалов – 879 TEU (+5,1%), комбикормов – 789 TEU (+6,6%), а также руды цветных металлов и серного сырья – 417 TEU (увеличение в 8 раз).

В общей сложности за январь-июнь 2025 года на Забайкальской железной дороге было перевезено свыше 109,2 тыс. TEU пустых и загруженных контейнеров, что на 18,6% меньше, чем за соответствующий период 2024 года. Включая внутренние перевозки, было перевезено 16,4 тыс. TEU (-2,8%).

За полугодие 2025 года общий объем перевозки загруженных контейнеров во всех направлениях достиг почти 98 тыс. TEU (более 1 млн тонн грузов, -12,4%), сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги.