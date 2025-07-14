Транспортировка контейнеров по Северной железнодорожной линии для экспорта в период с января по июнь увеличилась на 5,2%

С января по июнь 2025 года с платформ Северной железнодорожной магистрали было экспортировано примерно 135,5 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 5,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Всего было перевезено 170,8 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем направлениям (экспорт, импорт и внутренние перевозки), что на 0,6% меньше.

За первую половину года количество перевезенных груженых контейнеров по всем маршрутам достигло 151,6 тыс. ДФЭ (-1,9%). Общий вес грузов составил около 2,7 млн тонн.

В частности, было перевезено:

лесоматериалов – 68,9 тыс. ДФЭ (-0,9% по сравнению с январем-июнем 2024 года);

бумаги – 41,8 тыс. ДФЭ (+6,6%);

химических и минеральных удобрений – 28,4 тыс. ДФЭ (+6,5%).

Также в контейнерах транспортировались черные металлы, химические вещества, машины и двигатели, строительные материалы, нефтепродукты, метизы, промышленные товары и продукция, металлические конструкции, автомобили, как сообщила пресс-служба СЖД.