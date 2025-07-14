Транспортировка контейнеров по Северной железнодорожной линии для экспорта в период с января по июнь увеличилась на 5,2%

С января по июнь 2025 года с платформ Северной железнодорожной магистрали было экспортировано примерно 135,5 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 5,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Всего было перевезено 170,8 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU) по всем направлениям (экспорт, импорт и внутренние перевозки), что на 0,6% меньше.
За первую половину года количество перевезенных груженых контейнеров по всем маршрутам достигло 151,6 тыс. ДФЭ (-1,9%). Общий вес грузов составил около 2,7 млн тонн.
В частности, было перевезено:
Также в контейнерах транспортировались черные металлы, химические вещества, машины и двигатели, строительные материалы, нефтепродукты, метизы, промышленные товары и продукция, металлические конструкции, автомобили, как сообщила пресс-служба СЖД.