На вокзале Белгорода начал работать павильон для досмотра

2022-03-10 16:49
На территории вокзального комплекса Белгород начал работать павильон для досмотра пассажиров и посетителей вокзала. Объект введен в эксплуатацию в рамках комплексной программы ОАО «ЖД» по обеспечению транспортной безопасности на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Новый пункт досмотра функционирует круглосуточно. Он оборудован рентгено-телевизионными установками на 2 прохода, двумя стационарными металлодетекторами, двумя рентгеновскими установками для досмотра багажа, а также аппаратурой радиационного контроля. Входная группа для удобства людей с ограниченными возможностями оснащена пандусом и кнопкой вызова сотрудников вокзала.

Пропускная способность досмотрового павильона составляет от 1600 до 2000 человек в час. В среднем за сутки осматривается от 3000 до 3800 единиц ручной клади.

В связи с началом работы пункта досмотра на вокзале изменена навигация. Теперь попасть на территорию вокзального комплекса и покинуть ее можно только через досмотровый павильон, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

