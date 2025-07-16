Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первой половине 2025 года на станциях Свердловской железной дороги отмечается удвоение спроса на сонные капсулы.

2025-07-16 16:03
Удобные спальные кабинки для короткого отдыха в ожидании поезда становятся все более востребованными среди путешественников. В Екатеринбурге с января по июнь 2025 года этой услугой воспользовались более 3,2 тыс. человек (за тот же период предыдущего года - свыше 1,7 тыс. пассажиров). На вокзале Тюмень капсульный отель арендовали 90 человек (открыт в январе 2025 года).

Современные зоны для короткого отдыха предоставляют удобные условия для пассажиров, ожидающих пересадку или ранний поезд.

5 персональных капсул для сна на вокзале Екатеринбург оснащены шумопоглощающими жалюзи, отсеком для хранения багажа, USB-розеткой для быстрой зарядки устройств и складной подставкой под стакан или бутылку воды.

Капсульный отель на вокзале Тюмень состоит из двух изолированных уютных секций. В каждой секции имеются система кондиционирования воздуха, регулируемое освещение, розетки для зарядки устройств, место для хранения багажа, полка для вещей, крючки для одежды и зеркало.

В общем, концепция капсульного отдыха подразумевает, что спальное место предназначено для одного человека, но возможно размещение родителя с ребенком до 6 лет. Благодаря гибкой тарифной политике арендовать место можно как на один час, так и на несколько. Стоимость зависит от продолжительности аренды, комплект одноразового белья уже включен в стоимость.

Аренда спальных кабинок на вокзалах Екатеринбург и Тюмень доступна круглосуточно, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

