Число аварий на перекрестках Горьковского шоссе в первой половине текущего года сократилось вчетверо.

2025-07-16 15:18
Число аварий на переездах Горьковской железной дороги в первом полугодии 2025 года уменьшилось в 4 раза по сравнению с тем же периодом предыдущего года. В этом году было зафиксировано 3 столкновения машин с поездами, в результате которых получили травмы 3 человека.

В течение первых 6 месяцев 2025 года было зарегистрировано 133 нарушения правил дорожного движения водителями при пересечении железнодорожных путей. Для сравнения, в январе – июне прошлого года было зафиксировано 114 таких нарушений.

Для предупреждения аварий на железной дороге, специалисты проводят комплексную программу по улучшению безопасности движения поездов и предотвращению аварий на перекрестках дорог и путей. Это включает в себя мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизацию и установку дополнительных систем безопасности.

Особое внимание уделяется просветительской работе с водителями. За полгода сотрудниками ГЖД вместе с правоохранительными органами было проведено более 1 тыс. рейдов для выявления нарушителей, в ходе которых напомнили о правилах пересечения железной дороги почти 109 тыс. водителей.

Горьковская железная дорога призывает водителей быть бдительными при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения, сообщает служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

