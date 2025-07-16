Транспортировка нагруженных контейнеров по Октябрьской железной дороге достигла 289,7 тыс. ДФЭ в первом полугодии.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом полугодии 2025 года по Октябрьской железной дороге было отправлено 289,7 тыс. ДФЭ груженых контейнеров, что на 3,4% меньше, чем в предыдущем периоде. Общий вес перевезенных грузов составил 6,6 млн тонн, что на 0,3% меньше, включая:

химические и минеральные удобрения – 128,4 тыс. ДФЭ (снижение на 4,1%);

бумагу – 40,8 тыс. ДФЭ (рост на 4,3%);

лесные грузы – 26,2 тыс. ДФЭ (рост на 23,6%);

автомобили и комплектующие – 9,5 тыс. ДФЭ (снижение на 35,9%);

цветную руду и серное сырье – 10,3 тыс. ДФЭ (снижение на 9,6%);

химикаты и соду – 10,9 тыс. ДФЭ (рост на 1,7%);

строительные грузы – 8,9 тыс. ДФЭ (снижение на 20,9%);

цветные металлы – 5,4 тыс. ДФЭ (рост в 1,5 раза);

нефть и нефтепродукты – 5 тыс. ДФЭ (снижение на 39,3%);

промышленные товары – 2 тыс. ДФЭ (снижение на 18,1%);

промышленное сырье и формовочные материалы – 1,9 тыс. ДФЭ (снижение на 29,9%);

картофель, овощи и фрукты – 3 тыс. ДФЭ (снижение на 3,7%).

С января по июнь 2025 года по Октябрьской железной дороге было перевезено 563,4 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 3,6% меньше, чем в тот же период прошлого года. Внутреннее сообщение составило 206,1 тыс. ДФЭ, что на 15% меньше, как сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.