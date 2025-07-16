Движение по второй линии на участке БАМа Кодар - Леприндо было запущено РЖД.

После перехода на цифровую систему управления, ОАО «РЖД» запустило движение поездов по двухпутной вставке на участке БАМа между Кодаром и Леприндо в Забайкальском крае.

Новая инфраструктура расположена на участке магистрали, который проходит вдоль горной реки Чара и берегов озер Малое и Большое Леприндо, а также множества мелких горных рек, ледников и водопадов. Для строительства железной дороги в таких условиях был реализован ряд специальных гидротехнических решений, включая строительство 8 мостов общей длиной 210 метров и 3 водопропускных труб.

В ходе модернизации участка было уложено 6,4 км пути, установлено 2 стрелочных перевода и более 36 км линий автоблокировки и связи. Объем земляных работ составил более 23 тыс. куб. м.

Протяженность второго пути позволит встречным поездам разъезжаться без остановки. Ввод в эксплуатацию двухпутной вставки на участке Кодар – Леприндо увеличит пропускную способность линии Таксимо – Новая Чара.

Напомним, что с начала лета на Байкало-Амурской магистрали было запущено движение по семи участкам: Кун – Гурское, Бодан – Тумнин и Уктур – Кенай – в Хабаровском крае, Талума – Дюгабуль и Ефремов – Заболотный – в Амурской области, Оборчо – Окурдан – в Якутии, а также на разъезде 1220 км в Бурятии.