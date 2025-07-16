Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Движение по второй линии на участке БАМа Кодар - Леприндо было запущено РЖД.

2025-07-16 15:05
Движение по второй линии на участке БАМа Кодар - Леприндо было запущено РЖД.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

После перехода на цифровую систему управления, ОАО «РЖД» запустило движение поездов по двухпутной вставке на участке БАМа между Кодаром и Леприндо в Забайкальском крае.

Новая инфраструктура расположена на участке магистрали, который проходит вдоль горной реки Чара и берегов озер Малое и Большое Леприндо, а также множества мелких горных рек, ледников и водопадов. Для строительства железной дороги в таких условиях был реализован ряд специальных гидротехнических решений, включая строительство 8 мостов общей длиной 210 метров и 3 водопропускных труб.

В ходе модернизации участка было уложено 6,4 км пути, установлено 2 стрелочных перевода и более 36 км линий автоблокировки и связи. Объем земляных работ составил более 23 тыс. куб. м.

Протяженность второго пути позволит встречным поездам разъезжаться без остановки. Ввод в эксплуатацию двухпутной вставки на участке Кодар – Леприндо увеличит пропускную способность линии Таксимо – Новая Чара.

Напомним, что с начала лета на Байкало-Амурской магистрали было запущено движение по семи участкам: Кун – Гурское, Бодан – Тумнин и Уктур – Кенай – в Хабаровском крае, Талума – Дюгабуль и Ефремов – Заболотный – в Амурской области, Оборчо – Окурдан – в Якутии, а также на разъезде 1220 км в Бурятии.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru