Транспортировка контейнеров по Московской железнодорожной сети в течение первых 6 месяцев 2025 года превысила 700 тыс. ДФЭ.
2025-07-1615:02
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova
С января по июнь 2025 года на территории Московской железнодорожной сети было осуществлено перевозок 706,6 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем направлениям (экспорт, импорт, внутренние перевозки). Это на 3,8% меньше, чем за тот же период в 2024 году.
Общий объем перевозок груженых контейнеров составил 385,8 тыс. ДФЭ, что на 11,7% меньше, чем за первые полгода предыдущего года. В них было перевезено 4,5 млн тонн разнообразных грузов, включая:
химические и минеральные удобрения – 45,5 тыс. ДФЭ (-35,2% по сравнению с январем – июнем 2024 года);
строительные материалы – 45,2 тыс. ДФЭ (-45,3%);
лесоматериалы – 35,8 тыс. ДФЭ (-3,8%);
химические продукты и сода – 32,1 тыс. ДФЭ (-15%);
металлические изделия – 20 тыс. ДФЭ (-24,9%);
различные и смешанные грузы – 15,2 тыс. ДФЭ (-22,2%);
потребительские товары – 14,4 тыс. ДФЭ (-9%);
бумага – 12 тыс. ДФЭ (+9,9%);
мясо и масло – 11,2 тыс. ДФЭ (+4,5%);
машины, оборудование, двигатели – 8,8 тыс. ДФЭ (-26,1%);
жмыхи – 7 тыс. ДФЭ (+26,6%);
нефть и нефтепродукты – 4,7 тыс. ДФЭ (-38,8%);
автомобили и запчасти – 4,5 тыс. ДФЭ (-52,7%);
соль – 4,5 тыс. ДФЭ (увеличение – в 3,7 раза);
промышленное сырье и формовочные материалы – 3,5 тыс. ДФЭ (-16,1%);
мельничные продукты – 3,4 тыс. ДФЭ (увеличение – в 1,7 раза);
черные металлы – 3 тыс. ДФЭ (-2,4%);
сахар – 2,5 тыс. ДФЭ (+18,5%);
комбикорма – 2,4 тыс. ДФЭ (+29,7%);
прочие продукты питания – 101,2 тыс. ДФЭ (+27,7%), как сообщили в пресс-службе МЖД.
