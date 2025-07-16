Транспортировка контейнеров по Московской железнодорожной сети в течение первых 6 месяцев 2025 года превысила 700 тыс. ДФЭ.

15:02

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июнь 2025 года на территории Московской железнодорожной сети было осуществлено перевозок 706,6 тыс. груженых и пустых контейнеров ДФЭ (TEU) по всем направлениям (экспорт, импорт, внутренние перевозки). Это на 3,8% меньше, чем за тот же период в 2024 году.

Общий объем перевозок груженых контейнеров составил 385,8 тыс. ДФЭ, что на 11,7% меньше, чем за первые полгода предыдущего года. В них было перевезено 4,5 млн тонн разнообразных грузов, включая: