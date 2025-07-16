Экспортные перевозки черных металлов увеличились на 13,3% в первом полугодии.

За период с января по июнь 2025 года через сеть РЖД было экспортировано 12,3 млн тонн металлургической продукции, включая 1,2 млн тонн, перевезенных в контейнерах (40 тыс. ДФЭ, увеличение в 1,6 раза).

Большая часть (8,9 млн тонн, +15,8%) была направлена в порты Юга – 5,6 млн тонн (+18,7%), Северо-Запада – 2,1 млн тонн (+13,7%), Дальнего Востока – 1,1 млн тонн (+4,9%).

Через пограничные переходы было экспортировано 3,4 млн тонн (+6,8%).

Среди регионов России наибольшие объемы экспорта черных металлов осуществили Липецкая (4,2 млн тонн), Челябинская (1,7 млн тонн) и Кемеровская (1,5 млн тонн) области.