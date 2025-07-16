Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Экспортные перевозки черных металлов увеличились на 13,3% в первом полугодии.

2025-07-16 12:47
Экспортные перевозки черных металлов увеличились на 13,3% в первом полугодии.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

За период с января по июнь 2025 года через сеть РЖД было экспортировано 12,3 млн тонн металлургической продукции, включая 1,2 млн тонн, перевезенных в контейнерах (40 тыс. ДФЭ, увеличение в 1,6 раза).

Большая часть (8,9 млн тонн, +15,8%) была направлена в порты Юга – 5,6 млн тонн (+18,7%), Северо-Запада – 2,1 млн тонн (+13,7%), Дальнего Востока – 1,1 млн тонн (+4,9%).

Через пограничные переходы было экспортировано 3,4 млн тонн (+6,8%).

Среди регионов России наибольшие объемы экспорта черных металлов осуществили Липецкая (4,2 млн тонн), Челябинская (1,7 млн тонн) и Кемеровская (1,5 млн тонн) области.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru