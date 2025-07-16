Транспортировка людей с помощью двухэтажных поездов в первом полугодии 2025 года увеличилась на 5,3%

12:45

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом полугодии текущего года двухэтажные поезда перевезли свыше 7,2 млн пассажиров, что на 5,3% больше, чем в тот же период 2024 года.

14% от общего количества дальних перевозок пассажиров приходится на двухэтажные поезда.

С начала летнего сезона (с 1 мая) более 2,6 млн пассажиров (+7,1%) предпочли путешествовать двухэтажными поездами.

Такой рост обусловлен увеличением числа двухэтажных вагонов и расширением их маршрутов.

С начала года парк вагонов ФПК пополнился 64 новыми двухэтажными вагонами, общее количество которых теперь превышает 1130 единиц.

Двухэтажные вагоны оборудованы всем необходимым для комфортного путешествия: кондиционерами, биотуалетами, сейфами, индивидуальными зарядками для гаджетов и другими удобствами.

На данный момент на сети РЖД работают 36 пар двухэтажных поездов холдинга, следующих по 27 маршрутам, включая направления к южным курортам страны. Среди новых маршрутов - поезд № 229/230 Самара – Кисловодск, который начнет курсировать с 24 июля.

Самыми востребованными направлениями являются: Москва – Санкт-Петербург, Москва – Брянск, Москва – Воронеж, Санкт-Петербург – Адлер и другие.