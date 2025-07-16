Российские железные дороги впервые возместили выбросы углекислого газа с помощью собственных углеродных кредитов.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Участие в государственном эксперименте по сокращению выбросов парниковых газов и достижению углеродной нейтральности на Сахалине привело к такому результату.

Компания ранее начала новые маршруты пригородного транспорта в Южно-Сахалинской агломерации.

РЖД решили использовать 6399 углеродных единиц, полученных в 2024 году в рамках своего первого климатического проекта, для компенсации избыточных выбросов парниковых газов, вызванных запуском дополнительных пассажирских поездов на Сахалине.

«Сахалинский эксперимент дал нам возможность на практике протестировать механизм компенсации избыточных выбросов парниковых газов с помощью собственных углеродных единиц. Этот опыт может быть использован в будущем на всей инфраструктуре компании», – отметил заместитель генерального директора — главный инженер РЖД Валерий Танаев.

Первые 17906 углеродных единиц были ранее зачислены на счет РЖД в качестве подтверждения снижения выбросов СО² на 17906 тонн, что стало результатом перехода котельных с мазутного топлива на природный газ в Самарской, Брянской, Курской, Калужской областях и в Краснодарском крае.

Так, РЖД используют возможности национального углеродного рынка для поддержки борьбы с климатическими изменениями и достижения цели углеродной нейтральности к 2050 году.