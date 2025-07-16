Первый контейнерный поезд, состоящий из ста вагонов, отправился из Казани по Горьковской железной дороге.

10:07

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Контейнерные поезда увеличенной длины для перевозки товаров химической отрасли из Татарстана были введены в эксплуатацию на Горьковской железной дороге. Первый стопроцентный контейнерный поезд был отправлен с Восстания до Владивостока в Приморском крае. Затем груз будет доставлен в Китай и Вьетнам по морю.

«Планируется регулярно отправлять ускоренные поезда. Этот сервис поможет грузоотправителю более эффективно управлять логистикой, рационально использовать ресурсы и сократить транспортные затраты. Для Горьковской железной дороги создание поездов увеличенной длины является эффективным техническим решением. Это позволяет ускорить движение вагонов, снизить операционные затраты и повысить производительность тягового подвижного состава», - заявил заместитель начальника дороги по территориальному управлению Александр Черемнов.

Ускоренная доставка полиэтилена контейнерными поездами увеличенной длины из Казани на Дальний Восток была запущена по запросу нефтехимического предприятия, сообщила пресс-служба ГЖД.