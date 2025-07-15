В первой половине 2025 года на Южно-Уральской железнодорожной линии более 7,7 тыс. людей с ограниченными возможностями воспользовались услугой сопровождения.

10:30

В первом полугодии 2025 года более 7,7 тыс. человек воспользовались услугами сопровождения на железнодорожных станциях, пригородных вокзалах и остановках Южно-Уральской железной дороги. Это на 13,5% больше, чем в тот же период предыдущего года, когда более 6,8 тыс. пассажиров нуждались в сопровождении на ЮУЖД.

В Челябинской области такие услуги использовали 3,5 тыс. человек, в Курганской области - более 2,3 тыс., в Оренбургской области - около 1,9 тыс., в Республике Башкортостан - 18 человек.

Пассажирам с ограниченными возможностями предлагается ряд специальных услуг, включая встречу, сопровождение, предоставление места на вокзале во время ожидания посадки, помощь при посадке и высадке из поезда, предоставление кресла-коляски или каталки для лежачих больных и другие. Все эти услуги предоставляются бесплатно.

Центр поддержки мобильности ОАО «РЖД» работает круглосуточно без выходных. Информацию об услугах, подачу заявки на сопровождение и помощь на вокзалах, бронирование мест в поездах дальнего следования можно получить по телефону 8 (800) 775-00-00 или на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильным пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.