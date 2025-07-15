Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первой половине 2025 года на Красноярской железнодорожной линии наблюдался рост перевозок контейнеров на 14,1%

2025-07-15 10:24
В первом полугодии 2025 года КрасЖД перевезла 124,6 тыс. контейнеров ДФЭ (TUE) по всем видам сообщения, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В рамках внутреннего сообщения было отправлено 49,2 тыс. ДФЭ, что на 18,7% больше, чем в январе – июне 2024 года. Экспортные перевозки составили 75,4 тыс. ДФЭ, увеличившись на 11,3%.

Общее количество груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, увеличилось на 14,9% и достигло 84,4 тыс. ДФЭ. Было перевезено 1 млн 383 тыс. тонн грузов, что на 16% больше.

Отмечен рост перевозок следующих видов грузов в контейнерах:

  • цветных металлов – до 20 тыс. ДФЭ (увеличение в 1,5 раза);
  • химикатов и соды – до 3,5 тыс. ДФЭ (+2,2%);
  • прочих и сборных грузов – до 2,4 тыс. ДФЭ (увеличение в 2,3 раза);
  • других продовольственных товаров – до 2,1 тыс. ДФЭ (увеличение в 1,7 раза);
  • строительных грузов – до 1,8 тыс. ДФЭ (+23,6%);
  • руды цветной и серного сырья – до 1 тыс. ДФЭ (увеличение в 3,8 раза), как сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.
