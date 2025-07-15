В первой половине 2025 года на Красноярской железнодорожной линии наблюдался рост перевозок контейнеров на 14,1%

10:24

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом полугодии 2025 года КрасЖД перевезла 124,6 тыс. контейнеров ДФЭ (TUE) по всем видам сообщения, что на 14,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

В рамках внутреннего сообщения было отправлено 49,2 тыс. ДФЭ, что на 18,7% больше, чем в январе – июне 2024 года. Экспортные перевозки составили 75,4 тыс. ДФЭ, увеличившись на 11,3%.

Общее количество груженых контейнеров, отправленных по всем видам сообщения, увеличилось на 14,9% и достигло 84,4 тыс. ДФЭ. Было перевезено 1 млн 383 тыс. тонн грузов, что на 16% больше.

Отмечен рост перевозок следующих видов грузов в контейнерах: