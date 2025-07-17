Магистраль Горького организует благотворительный пробег под названием «Достижение цели!»

Началась регистрация на благотворительный забег «Достигая цели!», который пройдет 2 августа 2025 года в Нижнем Новгороде в рамках празднования Дня железнодорожника. Мероприятие будет проведено в форме городского праздника в Парке культуры и отдыха имени 1 Мая по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьской революции, д. 31, м. «Чкаловская».
Участие в забеге возможно на различных дистанциях:
Начало забега – 10:00. Вход на мероприятие бесплатный.
Все участники получат медаль на память, а за I, II и III места будут вручены дипломы и подарки.
Собранные деньги пойдут в благотворительный фонд «Нижегородский онкологический научный центр («Фонд «НОНЦ»), который помогает детям, проходящим лечение в онкологическом и гематологическом отделениях НОДКБ и их семьям (сайт благотворительного фонда «Нижегородский онкологический научный центр»).
Для участия в забеге требуется медицинская справка. Регистрация проходит на сайте, где можно выбрать дистанцию и внести взнос от 400 до 1200 рублей. Каждый зарегистрированный участник получит стартовый пакет с номером и футболкой. Количество мест ограничено, сообщила пресс-служба ГЖД.