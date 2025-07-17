В кассах железнодорожных станций Екатеринбурга и Тюмени были установлены новые терминалы с дополнительным экраном для пассажиров.

15:15

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На вокзалах Свердловской железнодорожной магистрали начали устанавливать новые терминалы в кассах дальнего следования. Эти терминалы работают на базе отечественного ПО и оснащены дополнительным экраном, ориентированным на пассажира, а также имеют простой в использовании интерфейс. Теперь пассажиры могут видеть доступные места в вагоне и выбирать наиболее удобное для себя, что упрощает процесс покупки билетов на поезд.

В первую очередь новые терминалы были установлены на вокзалах Екатеринбурга и Тюмени в рамках Свердловской железной дороги: всего их установили в 22 кассах дальнего следования.

В общем, новое оборудование уже функционирует на 40 вокзалах крупных городов по всей стране, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск и другие, как сообщила служба корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.