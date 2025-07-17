Количество пострадавших людей на Горьковском шоссе в этом году уменьшилось на 8%

Число случаев получения травм на территории железнодорожных объектов Горьковской магистрали уменьшилось на 8% в первом полугодии 2025 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Всего за полгода из-за небрежного отношения к своей безопасности 49 человек получили травмы.

Основными причинами инцидентов стали переход железнодорожных путей перед приближающимся поездом и травмы от электричества.

Сотрудники Горьковской магистрали регулярно занимаются профилактикой травматизма на железнодорожных объектах. В числе прочего, они проводят совместные рейды с представителями правоохранительных органов и организуют информационные встречи в учебных заведениях.

Такой подход позволяет провести более детальные и целевые беседы с пассажирами, акцентировать их внимание на важности соблюдения правил безопасности на железнодорожных объектах и ответить на все вопросы. Особое внимание уделяется пассажирам с детьми.

С 2 по 11 июля 2025 года сотрудники Горьковской железной дороги приняли участие в профилактической акции «Железная дорога: твой безопасный путь», которая проходила на всей территории ОАО «РЖД». В мероприятиях приняли участие около 11,6 тыс. человек. Кроме того, вместе с правоохранительными органами было организовано более 2 тыс. профилактических рейдов на станциях и участках магистрали для выявления нарушителей правил безопасности.

Напоминаем: железная дорога – это место повышенной опасности. Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.