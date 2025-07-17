В первой половине 2025 года на станциях Юго-Восточной железнодорожной сети было собрано примерно 82,2 тысячи единиц вторичного сырья для последующей переработки.

В первом полугодии текущего года с железнодорожных станций ЮВЖД было отправлено на переработку около 82,2 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок, собранных с помощью фандоматов. Это на 40% больше, чем за тот же период 2024 года. Самыми активными в сборе использованной тары для переработки стали вокзалы в Липецке (17,5 тыс. единиц) и Белгороде (15,4 тыс. единиц).

Услуга по сбору вторичного сырья доступна на 12 станциях магистрали: Воронеж-1, Воронеж-Южный, Лиски, Россошь, Поворино (Воронежская область), Белгород, Валуйки, Старый Оскол (Белгородская область), Тамбов, Мичуринск-Уральский (Тамбовская область), Липецк, Грязи-Воронежские (Липецкая область).

Проект по установке фандоматов на ЮВЖД ведется с апреля 2023 года, и с тех пор на переработку было отправлено около 387,4 тыс. бутылок и банок. За сдачу отходов пользователи получают бонусы в приложении Ecoplatform, которые можно обменять на скидки и/или подарки у партнеров программы: крупных торговых сетей, заведений общественного питания, сервисных компаний, онлайн-кинотеатров, а также магазинов электроники, бытовой химии, косметики, книг, сообщила пресс-служба ЮВЖД.