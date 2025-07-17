В первой половине 2025 года на станциях Восточно-Сибирской железнодорожной сети более 5 тысяч пассажиров с ограниченными возможностями получили специализированную поддержку.

09:32

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В первом полугодии 2025 года 5426 пассажиров с ограниченными возможностями получили необходимую поддержку на станциях Восточно-Сибирской железной дороги. Это на 19% больше, чем в тот же период 2024 года.

Услуги сопровождения для маломобильных пассажиров доступны на 20 вокзалах ВСЖД. Больше всего обращений было зарегистрировано на станциях Иркутск-Пассажирский (2 123), Улан-Удэ (1 063) и Тайшет (469).

Специализированные службы обеспечивают оперативную и бесплатную помощь пассажирам с ограниченными возможностями в оформлении билетов, передвижении по вокзалу (кассовые залы, залы ожидания, камеры хранения, медпункты) и сопровождении до поезда и входа в него.

Заявки на предоставление ситуационной помощи на вокзалах принимаются в Центре поддержки мобильности по телефону: +7 (800) 775-00-00 или по электронной почте info@rzd.ru не позднее, чем за 24 часа до поездки.

Подробности об услугах Центра поддержки мобильности можно найти на сайте ОАО «РЖД», как сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.