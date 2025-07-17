Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В первой половине нынешнего года на станциях Забайкальской железной дороги наблюдался рост спроса на сервис доставки малых посылок на 6,3%.

2025-07-17 09:25
В первой половине нынешнего года на станциях Забайкальской железной дороги наблюдался рост спроса на сервис доставки малых посылок на 6,3%.
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июнь 2025 года на Забайкальской железнодорожной линии было отправлено и получено около 6,4 тыс. малых посылок, бандеролей и писем по методу «От станции до станции». Это на 6,3% больше, чем в тот же период 2024 года.

В 2025 году по количеству отправленных и полученных малогабаритных грузов лидируют вокзалы на станциях Чита-2 – с 2226 отправлениями, Благовещенск – с 1751 и Белогорск – с 427.

Пункты приема и выдачи посылок и писем функционируют на 16 вокзальных комплексах Забайкальской железной дороги, которые находятся в Забайкальском крае и Амурской области.

Согласно условиям сервиса, вес посылки не должен превышать 10 кг, а сумма трех измерений – не более 150 см. Экспресс-доставка позволяет отправить корреспонденцию в 348 городов России.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), на веб-сайте www.ekspress-l.ru или у дежурного помощника начальника станции, сообщила служба корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru