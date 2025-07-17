В первой половине нынешнего года на станциях Забайкальской железной дороги наблюдался рост спроса на сервис доставки малых посылок на 6,3%.

Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

С января по июнь 2025 года на Забайкальской железнодорожной линии было отправлено и получено около 6,4 тыс. малых посылок, бандеролей и писем по методу «От станции до станции». Это на 6,3% больше, чем в тот же период 2024 года.

В 2025 году по количеству отправленных и полученных малогабаритных грузов лидируют вокзалы на станциях Чита-2 – с 2226 отправлениями, Благовещенск – с 1751 и Белогорск – с 427.

Пункты приема и выдачи посылок и писем функционируют на 16 вокзальных комплексах Забайкальской железной дороги, которые находятся в Забайкальском крае и Амурской области.

Согласно условиям сервиса, вес посылки не должен превышать 10 кг, а сумма трех измерений – не более 150 см. Экспресс-доставка позволяет отправить корреспонденцию в 348 городов России.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), на веб-сайте www.ekspress-l.ru или у дежурного помощника начальника станции, сообщила служба корпоративных коммуникаций Забайкальской железной дороги.